Месси и Роналду сыграют вместе? Владельцы ПСЖ намекнули на подписание Криштиану

Месси и Роналду сыграют вместе? Владельцы ПСЖ намекнули на подписание Криштиану

Парижане готовы провернуть еще один мегатрансфер.

Член семьи владельцев ПСЖ, брат эмира Катара Халифа бен Хамад Аль Тани намекнул на возможное подписание парижским клубом звездного форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который все еще хочет сменить команду.

Аль Тани опубликовал в Twitter совместное фото 36-летнего португальца с Лионелем Месси - другим легендарным нападающим, который перешел в стан вице-чемпиона Франции этим летом. Оба на снимке были одеты в футболки ПСЖ.

Quizás ?

Maybe ?

Peut-être ? pic.twitter.com/qHMIgHmYcV — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 24, 2021

"Возможно?" - подписал Халифа бен Хамад свой пост.

Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала". За него туринский клуб заплатил 117 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Роналду провел в Серии А 33 матча и отметился 29 голами, став лучшим бомбардиром турнира.

Ранее Аль Тани анонсировал переход Месси в ПСЖ.

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