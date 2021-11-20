Месси красивым ударом забил дебютный гол в Чемпионате Франции (видео)

Лионель помог парижанам в меньшинстве одержать победу над "Нантом".

Форвард ПСЖ Лионель Месси забил свой первый гол за парижский клуб в чемпионате Франции. В поединке 14-го тура Лиги 1 аргентинец поразил ворота "Нанта" .

Гол Лео случился на 87-й минуте встречи, когда парижане вели в счете 2:1, находясь с 65-й минуты в меньшинстве после удаления голкипера Кейлора Наваса.

Месси получил передачу от Килиана Мбаппе, сместился в центр и почти с линии штрафной отправил мяч в дальний угол ворот соперника. Гол аргентинского нападающего стал последним в этой игре, ПСЖ на собственном поле обыграл "Нант" со счетом 3:1.

Видео гола Месси

Обзор матча