Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Месси красивым ударом забил дебютный гол в Чемпионате Франции (видео)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Месси красивым ударом забил дебютный гол в Чемпионате Франции (видео)

Associated Press

Лионель помог парижанам в меньшинстве одержать победу над "Нантом".

Форвард ПСЖ Лионель Месси забил свой первый гол за парижский клуб в чемпионате Франции. В поединке 14-го тура Лиги 1 аргентинец поразил ворота "Нанта".

Гол Лео случился на 87-й минуте встречи, когда парижане вели в счете 2:1, находясь с 65-й минуты в меньшинстве после удаления голкипера Кейлора Наваса.

Месси получил передачу от Килиана Мбаппе, сместился в центр и почти с линии штрафной отправил мяч в дальний угол ворот соперника. Гол аргентинского нападающего стал последним в этой игре, ПСЖ на собственном поле обыграл "Нант" со счетом 3:1.

Видео гола Месси

Обзор матча

  • Месси провел уже шесть поединков за ПСЖ в Чемпионате Франции. Гол в ворота "Нанта" стал для него первым результативным действием в Лиге 1.
  • Также на счету Месси три матча и три гола в составе парижан в Лиге чемпионов.
  • Парижане продолжают уверенно лидировать в Чемпионате Франции, опережая "Ланс" на 13 очков.
Следующая публикация