Месси красивым ударом забил дебютный гол в Чемпионате Франции (видео)

Лионель помог парижанам в меньшинстве одержать победу над "Нантом".
Форвард ПСЖ Лионель Месси забил свой первый гол за парижский клуб в чемпионате Франции. В поединке 14-го тура Лиги 1 аргентинец поразил ворота "Нанта".
Гол Лео случился на 87-й минуте встречи, когда парижане вели в счете 2:1, находясь с 65-й минуты в меньшинстве после удаления голкипера Кейлора Наваса.
Месси получил передачу от Килиана Мбаппе, сместился в центр и почти с линии штрафной отправил мяч в дальний угол ворот соперника. Гол аргентинского нападающего стал последним в этой игре, ПСЖ на собственном поле обыграл "Нант" со счетом 3:1.
Видео гола Месси
Обзор матча
- Месси провел уже шесть поединков за ПСЖ в Чемпионате Франции. Гол в ворота "Нанта" стал для него первым результативным действием в Лиге 1.
- Также на счету Месси три матча и три гола в составе парижан в Лиге чемпионов.
- Парижане продолжают уверенно лидировать в Чемпионате Франции, опережая "Ланс" на 13 очков.