Месси на последних секундах забил победный гол-красавец в дебютном матче за "Интер" Майами (видео)

Лео отметился эффектным ударом со штрафного в своем первом поединке за клуб MLS.

Семикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси ярко дебютировал за "Интер" Майами, куда перебрался этим летом.

36-летний аргентинец забил победный гол в матче первого тура группового этапа Leagues Cup против "Крус Асуль".

Месси начал поединок на скамейке для запасных и вышел на поле на 54-й минуте при счете 0:1 в пользу своей команды. Лео сразу отдали капитанскую повязку.

MESSI DEBUTS FOR INTER MIAMI pic.twitter.com/gtBJ182P5b — SportsCenter (@SportsCenter) 22 July 2023

На 65-й минуте "Крус Асуль" отыгрался, однако в самой концовке встречи "Интер" Майами вырвал победу усилиями Лионеля – 1:2. Аргентинец на 90+4-й минуте красиво забил прямым ударом со штрафного.

El primer gol de Messi con Inter Miami



Messi скоро в его первоначальном матче с клубом для удовлетворения нас в 94th minute. pic.twitter.com/pI7bYjEK63 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) Июль 22, 2023

Отметившись в своем дебютном матче за новый клуб, Месси покорилось очередное выдающееся достижение. Он стал первым в истории футболистом, забившим 700 голов в карьере без учета пенальти.

Лионелл Месси получил сегодня 700 непреднамеренных позиций в его карьере.



Только игроки должны решить, что milestone pic.twitter.com/MXOB01gvDl — ESPN FC (@ESPNFC) Июль 22, 2023

Также в этом матче дебютировал другой звездный новичок клуба Серхио Бускетс. Украинский защитник "Интера" Майами Сергей Кривцов отыграл полный поединок.

Leagues Cup – это турнир между клубами MLS и мексиканской Лиги MX. Три лучшие команды Кубка лиг квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Напомним, Месси подписал с "Интером" Майами контракт до конца 2025 года. Одним из владельцев этого клуба является легендарный экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. На данный момент команда занимает последнее место в Восточной конференции MLS.

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