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Месси нарвался на троллинг от саудитов после сенсационного поражения Аргентины на ЧМ-2022 (видео)

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
1359
Время на прочтение
1 мин
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Месси нарвался на троллинг от саудитов после сенсационного поражения Аргентины на ЧМ-2022 (видео)

Фото: Associated Press

Фанаты повторили фирменный стиль празднования Роналду.

Болельщики сборной Саудовской Аравии посмеялись над лидером сборной Аргентины Лионеля Месси.

Сенсационную победу над национальной командой Аргентины на чемпионате мира-2022 фанаты саудитов решили отпраздновать в стиле главного конкурента звездного аргентинского форварда – Криштиану Роналду.

Видео стало вирусным в соцсетях.

Поединок Аргентина – Саудовская Аравия завершился поражением южноамериканцев со счетом 1:2. Таким образом Саудовская Аравия прервала 36-матчевую беспроигрышную серию Аргентины, не позволив ей повторить рекорд Италии, которая не проигрывала 37 поединков подряд.

Сам Месси назвал это поражение на старте Мундиаля очень тяжелым ударом для его команды.

  • Во втором туре 26 ноября Польша будет противостоять Саудовской Аравии, а аргентинцы сыграют с мексиканцами. В плейоф выйдут две лучшие команды каждой группы.

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Чемпионат Мира по футболу 2022
Дата публикации
Просмотры
1359
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