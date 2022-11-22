Месси нарвался на троллинг от саудитов после сенсационного поражения Аргентины на ЧМ-2022 (видео)

Фанаты повторили фирменный стиль празднования Роналду.
Болельщики сборной Саудовской Аравии посмеялись над лидером сборной Аргентины Лионеля Месси.
Сенсационную победу над национальной командой Аргентины на чемпионате мира-2022 фанаты саудитов решили отпраздновать в стиле главного конкурента звездного аргентинского форварда – Криштиану Роналду.
Видео стало вирусным в соцсетях.
Сауди Арабия fans mocking Lionel Messi с Кристианом Роналдо празднование… pic.twitter.com/WI2RnkvZrm— SPORTbible (@sportbible) November 22, 2022
Поединок Аргентина – Саудовская Аравия завершился поражением южноамериканцев со счетом 1:2. Таким образом Саудовская Аравия прервала 36-матчевую беспроигрышную серию Аргентины, не позволив ей повторить рекорд Италии, которая не проигрывала 37 поединков подряд.
Сам Месси назвал это поражение на старте Мундиаля очень тяжелым ударом для его команды.
- Во втором туре 26 ноября Польша будет противостоять Саудовской Аравии, а аргентинцы сыграют с мексиканцами. В плейоф выйдут две лучшие команды каждой группы.
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