Месси нарвался на троллинг от саудитов после сенсационного поражения Аргентины на ЧМ-2022 (видео)

Болельщики сборной Саудовской Аравии посмеялись над лидером сборной Аргентины Лионеля Месси.

Сенсационную победу над национальной командой Аргентины на чемпионате мира-2022 фанаты саудитов решили отпраздновать в стиле главного конкурента звездного аргентинского форварда – Криштиану Роналду.

Видео стало вирусным в соцсетях.

Сауди Арабия fans mocking Lionel Messi с Кристианом Роналдо празднование… pic.twitter.com/WI2RnkvZrm — SPORTbible (@sportbible) November 22, 2022

Поединок Аргентина – Саудовская Аравия завершился поражением южноамериканцев со счетом 1:2 . Таким образом Саудовская Аравия прервала 36-матчевую беспроигрышную серию Аргентины, не позволив ей повторить рекорд Италии, которая не проигрывала 37 поединков подряд.

Сам Месси назвал это поражение на старте Мундиаля очень тяжелым ударом для его команды.

Во втором туре 26 ноября Польша будет противостоять Саудовской Аравии, а аргентинцы сыграют с мексиканцами. В плейоф выйдут две лучшие команды каждой группы.

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