Месси не помог: соперник "Шахтера" в Лиге Европы неожиданно одолел ПСЖ в чемпионате Франции (видео)

Парижане поставили под сомнение свое лидерство в турнирной таблице.

ПСЖ в выездном матче 19-го тура чемпионата Франции неожиданно проиграл "Ренну" со счетом 1:0 .

"Красно-черные", являющиеся будущим соперником донецкого "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы, забили победный гол во втором тайме. Его автором на 65-й минуте стал защитник Амари Траоре.

В течение матча парижане больше владели мячом, однако не создали почти ничего опасного у ворот соперника, нанеся лишь один удар в створ против шести у хозяев.

Отметим, что полный матч на поле провели звезды парижского клуба Лионель Месси и Неймар, а Килиан Мбаппе вышел спасать ситуацию во втором тайме, однако подопечные Кристофа Галтье так и не смогли распечатать ворота "Ренна".

Обзор матча

Для ПСЖ это второе поражение за последние три матча в чемпионате Франции. Парижане с 47 очками продолжают лидировать в турнирной таблице, но подпустили к себе "Ланс" уже на расстояние 3 баллов. "Ренн" идет пятым, имея в своем активе 37 зачетных пунктов.

В следующем туре ПСЖ 29 января примет "Реймс", а "Ренн" 27 января на выезде сыграет с "Лорьяном".

Напомним, поединки раунда стыковых матчей Лиги Европы между "Шахтером" и "Ренном" состоятся уже через месяц, 16-го и 23 февраля.

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