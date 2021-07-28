Месси не разрешают тренироваться с "Барселоной": названа причина запрета

Месси не разрешают тренироваться с "Барселоной": названа причина запрета

Аргентинец все еще не вернулся из отпуска.

Легендарному аргентинскому форварду Лионелю Месси не разрешают начинать подготовку к новому сезону в составе "Барселоны".

Футболист, у которого 30 июня 2021 года истек срок действия контракта с клубом, все еще не подписал новое соглашение. Из-за этого он не имеет права начать тренировки с командой, сообщает sport.es.

Ожидается, что аргентинец вернется в Барселону в начале августа и подпишет новый контракт с "сине-гранатовыми". После этого он сможет начать тренировки в статусе полноценного игрока команды.

Месси выступает за "Барселону" с 2005 года . Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей ( 778 ) и количеству забитых мячей ( 672 ) в его составе.

. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей ( ) и количеству забитых мячей ( ) в его составе. С командой Лионель выиграл 35 трофеев, включая 10 чемпионатов Испании, четыре Лиги Чемпионов, получил шесть Золотых мячей. Это тоже является рекордом для игроков, которые выступали за "Барселону".

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Месси хочет остаться в "Барселоне", но отец и семья подталкивают Лионеля к переходу во французский ПСЖ.

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