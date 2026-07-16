Месси обошел Мбаппе и стал лидером по результативным действиям на ЧМ-2026

Лионель Месси / © Associated Press

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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал единоличным лидером по результативным действиям на чемпионате мира-2026.

В матче 1/2 финала ЧМ-2026 против Англии он сделал две результативные передачи. На 86-й минуте он ассистировал Энцо Фернандесу, а на 90+2-й — Лаутаро Мартинесу, который забил победный гол.

Благодаря этому Месси обошел нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе по показателю "гол+пас" на ЧМ-2026.

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Теперь на счету Месси 12 результативных действий на ЧМ-2026 (8 голов + 4 ассиста), тогда как у Мбаппе — 11 (8 голов + 3 ассиста).

Кроме того, Месси вместе с Мбаппе являются лучшими бомбардирами турнира — по 8 голов.

Напомним, Аргентина с ярким камбэком победила Англию (2:1) и вышла в финал ЧМ-2026.

В решающем поединке за трофей подопечные Лионеля Скалони сразятся с Испанией, которая в другом полуфинале одолела Францию (2:0).

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Финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной состоится в воскресенье, 19 июля, на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Перед этим в ночь на 19 июля на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) запланирован матч за третье место, который начнется в 00:00 по киевскому времени. В нем Франция поборется против Англии.

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