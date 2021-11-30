Месси обратился к Левандовски: France Football должен вручить тебе "Золотой мяч"

Аргентинеть поддержал главного оппонента в борьбе за трофей.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси обратился со сцены к форварду "Баварии" Роберту Левандовски после завоевания "Золотого мяча-2021".

По мнению аргентинца, France Football должен вручить ему награду за прошлогодний "Золотой мяч".

"Я хотел бы вспомнить Роберта Левандовски. Для меня было честью соперничать с тобой. Все знают, что в прошлом году ты был победителем. Думаю, France Football должен вручить тебе Золотой мяч за 2020 год. Ты заслуживаешь этого. Он должен стоять у тебя дома", — сказал Месси.

В ответ Левандовски приветствовал аргентинца с получением этой награды.

"Поздравляю Лионеля Месси и Алексию Путельяс с Золотыми мячами-2021. Я выиграл приз лучшему форварду года, но ни один игрок не способен выиграть индивидуальный приз без сильнейшей команды и преданных фанатов. Спасибо за поддержку", — написал Роберт на своей странице в Twitter.

Месси стал обладателем "Золотого мяча" рекордный седьмой раз. Ранее Лионель был удостоен этой награды в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Ближайший преследователь Месси Криштиану Роналду получил пять наград.

Левандовски, признанный лучшим форвардом 2021 года, занял второе место в голосовании на Золотой мяч-2021. В прошлом году поляк был главным претендентом на престижную награду, но Золотой мяч-2020 не был вручен из-за пандемии коронавируса.

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