Месси оформил хет-трик и установил историческое достижение в сборной Аргентины (видео)

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил три гола в товарищеском матче против Кюрасао, который состоялся в ночь на 29 марта.

35-летний нападающий французского ПСЖ отличился на 20-й, 33-й и 37-й минутах.

Таким образом, Месси пересек отметку в сто голов за национальную команду. Забитые мячи в ворота Кюрасао стали для Лионеля 100-м, 101-м и 102-м в составе аргентинской сборной.

Отметим, что Месси стал лишь третьим футболистом в истории, забившим за национальную сборную более ста голов. Рекордсменом по этому показателю является португалец Криштиану Роналду, на счету которого 122 мяча. Вторую строчку занимает бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи, в активе которого 109 голов.

Матч Аргентина – Кюрасао завершился со счетом 7:0 . Кроме Месси, голы забивали Николас Гонсалес, Энцо Фернандес, Анхель Ди Мария и Гонсало Монтьель.

Обзор матча

Месси выступает за сборную Аргентины с 2004 года. С тех пор он провел за национальную команду 174 матча. Лео является лучшим бомбардиром в истории "альбиселесте".

Вместе со сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре, а также был признан лучшим игроком Мундиаля.

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