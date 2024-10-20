Месси оформил хет-трик за 11 минут и установил бомбардирский рекорд "Интера" Майами (видео)

Звездный аргентинский форвард "Интера" Майами Лионель Месси отличился хет-триком в матче регулярного чемпионата МЛС против "Нью-Ингленд Революшн".

37-летний аргентинец начал поединок на скамейке для запасных, но вышел на поле на 58-й минуте при счете 2:2.

До конца встречи Лео оформил хет-трик, причем все свои голы он забил в течение 11 минут – с 78-й по 89-ю. Именно Месси установил окончательный счет игры – 6:2 в пользу майамцев.

Видео хет-трика Месси

Отметим, что дублем в этом поединке также отличился звездный уругвайский нападающий Луис Суарес, который раньше вместе с Месси выступал за испанскую "Барселону".

Благодаря своему хет-трику Месси стал лучшим бомбардиром в истории "Интера" Майами – на его счету 33 гола. Аргентинец обошел эквадорца Леонардо Кампану, в активе которого 32 мяча.

В этом сезоне Лео забил 17 голов и отдал 10 ассистов в 18 матчах за "Интер" Майами в МЛС.

Клуб Дэвида Бекхэма, за который также выступает украинский защитник Сергей Кривцов, набрал 74 очка в регулярном сезоне МЛС, что является рекордом чемпионата.

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