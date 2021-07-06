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Месси определился с будущим: где продолжит карьеру шестикратный обладатель "Золотого мяча"

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Месси определился с будущим: где продолжит карьеру шестикратный обладатель "Золотого мяча"

Associated Press

В ближайшее время о решении аргентинца объявят официально.

Аргентинский форвард Лионель Месси, у которого в конце июня 2021 года истек срок действия контракта с "Барселоной", продлит соглашение с каталонским клубом.

Ранее президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта заявил, что переговоры с 34-летним форвардом о пролонгации сотрудничества идут хорошо.

"Соглашение достигнуто уже несколько дней - вопрос лишь в том, когда будет официально объявлено", - написал авторитетный журналист Фабрицио Романо в Twitter.

  • Месси выступает за "Барселону" с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (778) и количеству забитых мячей (672) в его составе.
  • С командой Лионель выиграл 35 трофеев, включая 10 чемпионатов Испании, четыре Лиги Чемпионов, получил шесть Золотых мячей. Это тоже является рекордом для игроков, которые выступали за "Барселону".

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Месси хочет остаться в "Барселоне", но отец и семья подталкивают Лионеля к переходу во французский ПСЖ.