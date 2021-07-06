Месси определился с будущим: где продолжит карьеру шестикратный обладатель "Золотого мяча"

Месси определился с будущим: где продолжит карьеру шестикратный обладатель "Золотого мяча"

В ближайшее время о решении аргентинца объявят официально.

Аргентинский форвард Лионель Месси, у которого в конце июня 2021 года истек срок действия контракта с "Барселоной", продлит соглашение с каталонским клубом.

Ранее президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта заявил, что переговоры с 34-летним форвардом о пролонгации сотрудничества идут хорошо.

"Соглашение достигнуто уже несколько дней - вопрос лишь в том, когда будет официально объявлено", - написал авторитетный журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Barça president Joan Laporta to La Sexta: “Everything is going well for Leo Messi’s contract”, he told to @JosepSoldado. #FCB



The agreement has been reached since days - just a matter of ‘when’ will be officially announced. #Messi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2021

Месси выступает за "Барселону" с 2005 года . Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей ( 778 ) и количеству забитых мячей ( 672 ) в его составе.

. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей ( ) и количеству забитых мячей ( ) в его составе. С командой Лионель выиграл 35 трофеев, включая 10 чемпионатов Испании, четыре Лиги Чемпионов, получил шесть Золотых мячей. Это тоже является рекордом для игроков, которые выступали за "Барселону".

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Месси хочет остаться в "Барселоне", но отец и семья подталкивают Лионеля к переходу во французский ПСЖ.

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