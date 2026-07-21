Месси опубликовал трогательный пост после поражения в финале ЧМ-2026

Лионель Месси / © Associated Press

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Легендарный форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение от Испании в финальном матче чемпионата мира-2026.

Испания в экстра-таймах дожала Аргентину (1:0), которая после 90+3-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Энцо Фернандеса. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

На следующий день после болезненного поражения 39-летний Месси опубликовал трогательный пост на своей странице в Instagram.

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"Сейчас боль очень сильная, и понадобится время, чтобы эта рана зажила. Но в то же время я навсегда сохраню в памяти все хорошее. Матчи, которые нам удалось переломить, отдавая на поле все силы, навсегда останутся частью истории.

Поддержка всей страны, а также самоотверженность и огромная работа этой команды снова позволили нам оказаться среди лучших сборных мира. Сейчас сложно оценить все, чего мы добились, однако эта команда смогла выйти в два финала чемпионата мира подряд.

От всего сердца благодарю каждого за поздравления, поддержку и каждое сообщение. Нам снова удалось объединить всю страну, почувствовать себя единым целым и вместе ощутить огромную гордость за то, что мы аргентинцы.

Также хочу поздравить сборную Испании с завоеванием чемпионского титула", — написал Месси.

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Ранее сообщалось, что Месси расплакался после поражения в финале ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что тренер сборной Аргентины расплакался после поражения в финале ЧМ-2026.

Кроме того, звезда сборной Аргентины устроил драку с двумя игроками Испании после финала ЧМ-2026.

Напомним, бронзовые медали ЧМ-2026 завоевала Англия, которая в сверхголевом матче за третье место одолела Францию (6:4).

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