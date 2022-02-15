Месси останется без четырех партнеров по команде: ФИФА приняла решение по итогам скандального матча отбора к ЧМ-2022

Стали известны последствия остановки игры между Бразилией и Аргентиной.
ФИФА вынесла решение по поединку между сборной Аргентины и Бразилии в рамках квалификации к ЧМ-2022, обернувшемуся громким скандалом.
В начале встречи аргентинцы покинули поле. Сообщалось, что они ушли после того, как к полю подошли полицейские и сотрудники миграционной службы, которые хотели депортировать четырёх игроков, нарушивших коронавирусные правила — Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндию, Ло Чельсо и Кристиана Ромеро. Игроки въехали в страну и не стали соблюдать 10-дневный карантин.
После детального расследования Дисциплинарный комитет ФИФА решил, что встреча должна быть доиграна. Время и место встречи определит организация. Кроме того, футболисты, прибывшие в Бразилию на игру с нарушением правил карантина, были отстранены на два матча своей сборной.
Бразильская футбольная ассоциация обязана уплатить штраф в размере 500 000 швейцарских франков за нарушение порядка и безопасности.
Аргентинская футбольная ассоциация, в свою очередь, должна уплатить штраф в размере 200 тыс. швейцарских франков за несоблюдение своих обязательств по порядку и безопасности, подготовке и участию в матче.
Также обе футбольные ассоциации уплатят штраф в размере 50 тыс. швейцарских франков в связи с отменой матча.
- Осенью Бразилия и Аргентина досрочно вышли на чемпионат мира по футболу. Селесао является первым в таблице квалификационной группы, сине-белые – вторые.
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