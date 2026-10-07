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Месси отличился голом и двумя ассистами в прощальном матче за сборную Аргентины
39-летний Лионель Месси провел последний матч в карьере за национальную команду.
Легендарный форвард "Интера Майами" Лионель Месси, который в конце августа объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, сыграл прощальный матч за национальную команду.
В ночь на 7 октября "альбиселесте" в Буэнос-Айресе, столице Аргентины, в товарищеском поединке разгромили Бенин со счетом 3:0.
Месси вышел в стартовом составе сборной Аргентины и отыграл весь матч. В нем 39-летний нападающий забил гол и отдал два ассиста.
Первый тайм встречи прошел без забитых голов. Но сразу после перерыва хозяева открыли счет — Николас Отаменди замкнул подачу Месси с углового.
Отметим, что 38-летний центральный защитник после завершения чемпионата мира-2026 также объявил об уходе из сборной Аргентины, но в этой игре вместе с Месси последний раз вышел на поле в футболке "альбиселесте".
На 61-й минуте Лео отличился еще одним ассистом, после которого Нико Пас забил эффектным ударом из-за пределов штрафной площадки.
А уже на 71-й минуте Месси забил и сам, реализовав пенальти в ворота бенинцев. Для него этот гол стал 126-м в последнем 208-м поединке за сборную Аргентины.
Обзор матча
Напомним, Месси дебютировал за сборную Аргентины в 2005 году. В составе национальной команды он стал олимпийским чемпионом 2008 года и победителем Финалиссимы (2022). Также Лео выиграл чемпионат мира-2022, дважды стал победителем Кубка Америки (2021, 2024), дважды был финалистом Мундиалей (2014, 2026).
Ранее сообщалось, что Месси расплакался после поражения в финале ЧМ-2026.