Месси отреагировал на трагическую гибель Диогу Жоты в автокатастрофе

Лионель Месси / © Associated Press

Реклама

Форвард "Интера" Майами Лионель Месси отреагировал на гибель 28-летнего форварда "Ливерпуля" Диогу Жоты, который вместе со своим братом Андре Силвой попал в смертельное ДТП в Испании.

Аргентинец в Instagram-сторис опубликовал фото португальца, сопровождаемое словом "QEPD".

"QEPD" – аббревиатура на испанском, что означает "Que en paz descanse", то есть "Покойся с миром".

Реклама

Лионель Месси отреагировал на гибель Диогу Жоты / Фото: instagram.com/leomessi

Отметим, что у погибшего Диогу остались жена и трое детей.

За свою карьеру Жота поиграл за "Пасуш де Феррейра", "Порту", "Атлетико", "Вулверхэмптон", а с 2020 года выступал в составе "Ливерпуля", за который провел 182 матча, отличившись 65 голами и 26 ассистами.

Вместе с мерсисайдцами Жота стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.

За сборную Португалии Диогу сыграл 46 матчей, забил 14 голов и отдал 12 ассистов. В составе национальной команды он дважды выиграл Лигу наций.

Реклама

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" вывел из обращения игровой номер, под которым выступал погибший в автокатастрофе Диогу Жота.