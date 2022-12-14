Месси перед финалом ЧМ-2022 высказался о своем будущем в сборной Аргентины после Мундиаля

Лео заявил, что мировое первенство в Катаре станет для него последним в карьере.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сообщил, что на чемпионате мира-2022 в Катаре в последний раз играет за национальную команду на планетарных первенствах.

В полуфинале ЧМ-2022 аргентинцы разгромили Хорватию (3:0). Финал турнира станет для семикратного обладателя "Золотого мяча" последним поединком в футболке "альбиселесте" на Мундиалях.

"Я горжусь тем, что могу завершить свою карьеру на чемпионате мира, сыграв в этом финале. То, что я переживаю сейчас, это что-то невероятное. Бесспорно, в воскресенье будет моя последняя игра на чемпионате мира. До следующего турнира в 2026 году еще много времени, и я не думаю, что мне это удастся, поэтому я надеюсь завершить выступление наилучшим образом.

Первая игра на турнире стала для Аргентины очень тяжелым ударом, потому что мы прервали длительную серию без поражений. Такое начало чемпионата мира стало очень трудным испытанием для нас. Но команда еще раз показала, насколько она сильна", – цитирует Месси Marca.

Ранее сообщалось, что Месси повторил "вечный" рекорд легенды сборной Германии по количеству матчей на чемпионатах мира.

В финале чемпионата мира Аргентина сыграет с победителем второго полуфинала, в котором будут сильнейшего определять Франция и Марокко. Этот матч состоится в среду, 14 декабря. Начало – в 21:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка доступна на нашем сайте.

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