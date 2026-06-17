Месси побил бомбардирский рекорд чемпионатов мира, принадлежавший Роналду

Лионель Месси / © Associated Press

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Легендарный форвард сборной Аргентины Лионель Месси установил уникальный рекорд чемпионатов мира по футболу.

В матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Алжира 38-летний нападающий "Интера" Майами оформил хет-трик, чем принес "альбиселесте" разгромную победу — 3:0.

Таким образом, Месси в возрасте 38 лет и 357 дней стал самым возрастным автором хет-трика в истории Мундиалей.

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Аргентинец побил рекорд, принадлежавший Криштиану Роналду. Португалец на ЧМ-2018 забил три мяча в ворота Испании, когда ему было 33 года и 130 дней.

Более того, Месси также стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира. До этого рекорд принадлежал камерунцу Роже Милле, который на ЧМ-1990 дважды забил в ворота Колумбии в возрасте 38 лет и 34 дня.

В другом матче стартового тура группы J встретятся сборные Австрии и Иордании. Этот поединок состоится 17 июня, в 07:00 по киевскому времени.

Во втором туре Аргентина 22 июня сыграет с Австрией, а Алжир 23 июня сразится с Иорданией.

Отметим, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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