Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Месси побил голевой рекорд Роналду в Европе и повторил историческое достижение по выигранным трофеям

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
286
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Месси побил голевой рекорд Роналду в Европе и повторил историческое достижение по выигранным трофеям

Лионель Месси / Фото: Associated Press

Аргентинец стал чемпионом Франции в составе ПСЖ и снова переписал историю футбола.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси установил ряд исторических достижений в матче 37-го тура чемпионата Франции против "Страсбурга".

Поединок завершился со счетом 1:1, ничью парижанам принес именно гол Месси на 59-й минуте встречи. Этот результат позволил ПСЖ досрочно выиграть чемпионат Франции. Парижский клуб завоевал чемпионский титул в 11-й раз, что является национальным рекордом.

Гол Месси стал историческим не только для ПСЖ, но и для него самого. На счету 35-летнего аргентинца теперь 496 голов в топ-5 лиг Европы. Лео стал рекордсменом по этому показателю, обойдя своего извечного соперника Криштиану Роналду, забившего 495 мячей.

Более того, если португальцу для этого понадобилось 626 матчей, то аргентинец справился за 577 поединков. 474 гола Месси забил за "Барселону" в Ла Лиге и 22 – в чемпионате Франции за ПСЖ.

Также аргентинский форвард повторил легендарное достижение бразильца Дани Алвеса по количеству выигранных трофеев. Чемпионство во Франции с ПСЖ стало 43-м трофеем в карьере Месси. Таким образом, он догнал Алвеса и теперь они оба являются самыми титулованными футболистами мира.

В составе "Барселоны" Месси выиграл 10 титулов Ла Лиги, 4 Лиги чемпионов, 8 Суперкубков Испании, 7 Кубков Испании, 3 Клубных чемпионата мира и 3 Суперкубка УЕФА. С ПСЖ он дважды стал чемпионом Франции и однажды завоевал Суперкубок страны.

Со сборной Аргентины Лионель выиграл молодежный и взрослый чемпионаты мира, Кубок Америки, Олимпиаду и Финалиссиму.

Читайте также:

"Месси – сын шл*хи": фанаты ПСЖ устроили массовую акцию протеста возле клубного офиса (видео)

После скандала с отстранением: ПСЖ принял окончательное решение о будущем Месси – СМИ

ПСЖ отстранил Месси на две недели с лишением зарплаты: за что его наказали

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
286
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация