Месси побил голевой рекорд Роналду в Европе и повторил историческое достижение по выигранным трофеям

Аргентинец стал чемпионом Франции в составе ПСЖ и снова переписал историю футбола.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси установил ряд исторических достижений в матче 37-го тура чемпионата Франции против "Страсбурга".

Поединок завершился со счетом 1:1 , ничью парижанам принес именно гол Месси на 59-й минуте встречи. Этот результат позволил ПСЖ досрочно выиграть чемпионат Франции. Парижский клуб завоевал чемпионский титул в 11-й раз, что является национальным рекордом.

Гол Месси стал историческим не только для ПСЖ, но и для него самого. На счету 35-летнего аргентинца теперь 496 голов в топ-5 лиг Европы. Лео стал рекордсменом по этому показателю, обойдя своего извечного соперника Криштиану Роналду, забившего 495 мячей.

Более того, если португальцу для этого понадобилось 626 матчей, то аргентинец справился за 577 поединков. 474 гола Месси забил за "Барселону" в Ла Лиге и 22 – в чемпионате Франции за ПСЖ.

496 — Предметы в истории топ-5 европейских лидеров:



Лионелл Месси — 496



Cristiano Ronaldo — 495



Jimmy Greaves — 366



Legend. #RCSAPSG pic.twitter.com/gkERYDuTNv — OptaJean (@OptaJean) May 27, 2023

Также аргентинский форвард повторил легендарное достижение бразильца Дани Алвеса по количеству выигранных трофеев. Чемпионство во Франции с ПСЖ стало 43-м трофеем в карьере Месси. Таким образом, он догнал Алвеса и теперь они оба являются самыми титулованными футболистами мира.

В составе "Барселоны" Месси выиграл 10 титулов Ла Лиги, 4 Лиги чемпионов, 8 Суперкубков Испании, 7 Кубков Испании, 3 Клубных чемпионата мира и 3 Суперкубка УЕФА. С ПСЖ он дважды стал чемпионом Франции и однажды завоевал Суперкубок страны.

Со сборной Аргентины Лионель выиграл молодежный и взрослый чемпионаты мира, Кубок Америки, Олимпиаду и Финалиссиму.

Лионелл Messi has tied Dani Alves' рекорд для trophies won for club and country



Incredible pic.twitter.com/9WKO0akqYY — ESPN FC (@ESPNFC) May 27, 2023

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