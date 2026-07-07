Месси побил исторический рекорд Марадоны на чемпионатах мира

Лионель Месси / © Associated Press

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Легендарный форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал абсолютным рекордсменом в истории чемпионатов мира по числу результативных передач.

В матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта он на 79-й минуте при счете 0:2 в пользу соперника начал безумный камбэк своей команды, исполнив навес с правого фланга, с которого головой забил Кристиан Ромеро.

Эта голевая передача стала для Месси уже 9-й на чемпионатах мира. Благодаря этому он опередил легендарного соотечественника Диего Марадону, который за свою карьеру отдал 8 ассистов на Мундиалях.

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Отметим, что на 84-й минуте Лионель также отличился забитым голом, сравняв счет в матче — 39-летний нападающий ударом из пределов штрафной площадки вколотил мяч под перекладину.

Этот гол стал для Месси 8-м на ЧМ-2026. Он стал единоличным лидером бомбардирской гонки, обойдя Килиана Мбаппе (Франция) и Эрлинга Холанда (Норвегия), которые забили по 7 мячей.

Кроме того, Лионель обновил собственный рекорд по голам на чемпионатах мира — теперь на его счету 21 забитый мяч на Мундиалях и это на два больше, чем у Мбаппе (19).

К слову, Месси мог забивать еще в первом тайме, но на 21-й минуте не реализовал пенальти, не сумев переиграть с 11-метровой отметки вратаря египтян Мостафу Шобейра.

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Таким образом, Месси стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, который не забил два пенальти в течение одного турнира.

Напомним, Аргентина совершила суперкамбэк и победила Египет со счетом 3:2. Победный гол на 90+2-й минуте забил Энцо Фернандес, головой замкнув подачу Лаутаро Мартинеса с правого фланга.

В 1/4 финала подопечные Лионеля Скалони сразятся с победителем матча Швейцария — Колумбия, который состоится во вторник, 7 июля, в 23:00 по киевскому времени.

Добавим, что сборная Аргентины остается действующим чемпионом мира по футболу. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

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