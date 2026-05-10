Месси побил исторический рекорд в МЛС
Лео быстрее всех в истории лиги сделал 100 результативных действий.
Форвард "Интера" Майами Лионель Месси побил исторический рекорд в МЛС.
В матче регулярного чемпионата против "Торонто" 38-летний аргентинец забил гол и отдал два ассиста. Его команда на выезде выиграла со счетом 4:2.
Благодаря этому перформансу Месси покорилось уникальное достижение. Он быстрее всех в истории МЛС достиг отметки в 100 результативных действий — 59 голов и 41 ассист. Для этого ему понадобилось всего 64 матча.
Аргентинец превзошел предыдущего рекордсмена, экс-форварда сборной Италии Себастьяна Джовинко, который добрался до отметки в 100 результативных действий в МЛС за 95 поединков.
В этом сезоне в активе Месси 9 голов и 3 ассиста за клуб в чемпионате МЛС.
Сейчас "Интер" Майами занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка после 12 поединков.
В следующем туре МЛС команда Гильермо Ойоса в ночь на 14 мая на выезде сыграет против "Цинциннати".
