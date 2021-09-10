Месси побил рекорд Пеле по голам за сборную в Южной Америке: уничтожил Боливию в матче отбора ЧМ-2022 (видео)

Месси побил рекорд Пеле по голам за сборную в Южной Америке: уничтожил Боливию в матче отбора ЧМ-2022 (видео)

Новое достижение 34-летнего форварда.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил новый рекорд - он стал лучшим бомбардиром в Южной Америке в играх за национальные команды.

Историческое достижение покорилось 34-летнему нападающему в матче отборочного турнира Чемпионата мира-2022 с Боливией. Аргентина разгромила соперника со счетом 3:0, а сам Лионель стал автором всех трех мячей в игре.

Теперь в активе Месси 79 голов в 153 матчах в составе сборной Аргентины. Он побил рекорд Пеле, который держался с начала 70-х годов прошлого века. Бразилец отметился 77 забитыми мячами в 92 поединках за свою сборную.

Месси дебютировал за сборную Аргентины еще в 2005 году.

В первом матче за национальную команду против Венгрии Лионель спустя две минуты после выхода на замену заработал удаление.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Месси чудом избежал серьезной травмы после зверского фола соперника.

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