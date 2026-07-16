Месси поделился эмоциями после волевой победы над Англией и выхода в финал ЧМ-2026

Лионель Месси / © Associated Press

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Легендарный капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал волевую победу над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026.

"Все, что мы пережили, было невероятным — с самого начала, как мы и говорили. Хотя это был просто футбольный матч, когда мы начали выходить на поле и заиграл гимн, мы испытали особые ощущения, и команда это испытала. Это не была просто еще одна победа, это была важная победа, которой хотел аргентинский народ и мы тоже, и она вывела нас в новый финал чемпионата мира.

Это безумие — играть в двух финалах чемпионата мира подряд, и, собственно, эта команда просто невероятная. Сегодня мы снова пошли вперед, когда ситуация стала сложной, мы никогда не перестали верить и пытаться. Сегодня мы показали очень содержательный футбол, когда уступали в счете. Мы зажали их в своей штрафной, и это огромное счастье.

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Честно говоря, то, что мы переживаем и как все складывается — это просто безумие. Я искренне верил в эту команду перед началом чемпионата мира и знал, что мы будем в четверке лучших, что мы будем бороться. И вот мы оказались в очередном финале, кажется, это уже пятый подряд, два финала чемпионата мира подряд... это впечатляет.

Меня эта команда не удивляет, я знаю, на что мы способны. Возможно, у людей были сомнения в том, в каком состоянии мы подошли к турниру, ведь у нас были игроки на грани своих возможностей и с проблемами. Но когда эта команда собирается вместе и объединяется, она всегда дает что-то большее, игроки заряжают друг друга и достают резервы оттуда, где их, казалось бы, нет, чтобы выложиться на максимум.

Наслаждайтесь этим моментом, как мы наслаждаемся. Сегодня мы снова выходим в финал чемпионата мира, мы снова вернули Аргентину в двойку лучших. Мы уже четыре года наслаждаемся статусом чемпионов мира, а теперь будем снова играть в финале. Пусть люди наслаждаются, как они это и делают, сегодня мы сделали последний шаг и добились того, чего все хотели: дойти до конца, сыграть в финале чемпионата мира, а дальше, как всегда, будет то, чего захочет Бог.

Испания — это огромная сборная, с выдающимися игроками, с поставленной игрой. Сборная, которую я хорошо знаю, с игровой философией, по которой они играют уже много лет. Я также знаю их игроков, играл против них, слежу за ними, многие из них в "Барсе" — команде, которую я люблю и за которой слежу. Это особый матч, финал чемпионата мира. Думаю, что игра будет очень равной.

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Мы снова вышли в финал чемпионата мира, в статусе действующих чемпионов. В течение последних четырех лет мы были лучшими, как бы кому это ни болело и что бы кто ни говорил. Сегодня мы еще раз в двойке лучших в мире, и это доказывает, что все сделанное нами не случайность, и никто нам ничего не дарил. Выйти в два финала чемпионата мира подряд удается немногим, и эта команда это сделала.

Я обдумывал решение в течение последнего года, постоянно обсуждая это со Скалони. Я сделал все возможное, чтобы подойти к турниру в лучшей форме, я готовился и тренировался круглый год. Провел декабрь в Аргентине, тренируясь утром и вечером. Я знал, что отдам все, чтобы подойти в оптимальных кондициях и иметь возможность насладиться этим, ведь наслаждаться чемпионатом мира можно только тогда, когда чувствуешь себя хорошо.

На последнем Кубке Америки, где мне пришлось играть, я был не в лучшем физическом состоянии, я получил травму против Чили во втором матче и затем тянул ее до конца. Закончилось все травмой, не мышечной, но весь турнир я чувствовал себя плохо, однако все происходит не просто так. Я подготовился по полной, чтобы насладиться этим и быть на максимуме.

Как я только что сказал, мы горды и счастливы, что можем подарить радость людям. Чемпионаты мира для нас особенные, и мы забываем обо всех проблемах, которые нам приходится переживать. Есть люди, у которых нет работы, которые едва сводят концы с концами или постоянно борются за выживание — такова уж наша жизнь. Иметь возможность дарить им такую радость, снова быть в финале чемпионата мира, выйти в два финала подряд...

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Это был особый матч с Англией, мы не могли проиграть. Хотя эта команда никому ничего не должна. Вы же видели, аргентинцы такие: мы всегда требуем большего, и я думаю, что если бы мы сегодня проиграли, люди вышли бы и начали нести какие-то глупости, но мы не дали им такого шанса. Мы знали, что в футбольном плане мы лучше их, но когда это матч такого масштаба, на карту поставлено очень много. В таких матчах играет роль история, но он не перестает быть особенным из-за всего, что он означает, и мы должны были его выиграть", — сказал Месси для TyC Sports.

Отметим, что в игре с англичанами Месси сделал два ассиста и был признан лучшим игроком матча.

Также Месси обошел Мбаппе и стал лидером по результативным действиям на ЧМ-2026.

Аргентинцы в финале ЧМ-2026 сразятся с Испанией, которая в другом полуфинале одолела Францию (2:0). Матч состоится в воскресенье, 19 июля, на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Перед этим в ночь на 19 июля на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) запланирован матч за третье место, который начнется в 00:00 по киевскому времени. В нем Франция сразится против Англии.

Отметим, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

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