Месси покинул "Барселону" после 21 года в клубе: почему так произошло

Месси покинул "Барселону" после 21 года в клубе: почему так произошло

Аргентинский форвард официально завершил каталонский этап своей карьеры.

5 августа футбольный мир шокировала новость о уходе из "Барселоны" шестикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси.

Еще за несколько дней до внезапной вести СМИ писали, что "сине-гранатовые" работают над новым контрактом для своей 34-летней легенды, однако соглашение не было подписано.

Сейчас существует две главные версии, почему же Месси покинул каталонский клуб, в структуре которого находился с 2000 года.

Первая версия

По версии Mundo Deportivo и Marca, Лео и новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта практически согласовали новый пятилетний контракт. Месси даже пошел на финансовые уступки, позволив сократить свою зарплату на 70%.

Однако все испортила последняя встреча. Издания утверждают, что Месси выразил недовольство составом "Барселоны". Он просил усиления команды перед новым сезоном. В частности, настаивал на трансфере защитника Кристиана Ромеро из "Аталанты", однако Лапорта отказал Лионелю в этом.

Это разозлило Месси и форвард, который под занавес карьеры еще хочет побороться за победу в Лиге чемпионов, решил уйти.

Вторая версия

Месси покинул "Барселону" из-за финансовых проблем клуба и правил Ла Лиги, которые не позволяют аргентинцу подписать новый контракт с "блаугранас".

"Лео Месси останется в "Барселоне". Несмотря на то, что клуб и игрок достигли договоренности и имели четкое намерение подписать новый контракт сегодня, это не может произойти из-за финансовых и структурных препятствий, а также правил испанской Ла Лиги", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Почему возникла такая ситуация

Правилами Ла Лиги предусмотрено жесткое финансовое регулирование: объем расходов должен зависеть от заработков клуба. Из-за пандемии коронавируса у "Барселоны" возникли огромные проблемы с деньгами, поэтому клуб пока не может удовлетворить это требование.

В сезоне-19/20 "Барселона" тратила на зарплаты 671 млн евро, потом нужно было урезать их до 383 млн евро. Таким был потолок зарплат для каталонцев на прошлый сезон. Официально неизвестно, сколько клуб может потратить на зарплаты в следующем сезоне, но, скорее всего, потянуть финансовые аппетиты Месси "сине-гранатовые" просто не могут.

Таким образом, Месси, после завершения контракта с "Барселоной" находится в статусе свободного агента, подпишет контракт с другим клубом. Кто это будет - неизвестно, но букмекеры уже назвали фаворитов в борьбе за аргентинца.

Напомним, что 30 июня 2021 года истек срок действия контракта с клубом. Позже ему не разрешили начать подготовку к новому сезону в составе "Барселоны".

Месси выступал за главную команду "Барселоны" с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (778) и количеству забитых мячей (672) в его составе.

Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей и количеству забитых мячей в его составе. С командой Лионель выиграл 35 трофеев, включая 10 чемпионатов Испании, четыре Лиги Чемпионов, получил шесть Золотых мячей. Это тоже является рекордом для игроков, которые выступали за "Барселону".

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Месси хотел остаться в "Барселоне", но отец и семья подталкивали Лионеля к переходу во французский ПСЖ.

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