Месси после вручения "Золотого мяча-2021" не явился на тренировку ПСЖ

Месси после вручения "Золотого мяча-2021" не явился на тренировку ПСЖ

У футболиста выявили симптомы гастроэнтерита.

В панелидоле, 29 ноября , в парижском театре "Шатле" определили лучшего футболиста 2021 года. " Золотой мяч " по версии France Football в этом году получил форвард ПСЖ Лионель Месси.

А уже во вторник аргентинец должен присутствовать на тренировке ПСЖ, но пропустил ее, сообщает GFFN.

Отмечается, что у Месси выявлены симптомы гастроэнтерита. По этой же причине тренировку пропустил его соотечественник Леандро Паредес.

Кроме того, ПСЖ сообщил, что Мауро Икарди возобновил тренировку, а возвращение в строй Андера Эрреры ожидается до конца недели.

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