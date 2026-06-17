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Месси повторил исторический рекорд по голам на чемпионатах мира
Лионель Месси сравнялся с Мирославом Клозе на вершине списка лучших бомбардиров в истории Мундиалей.
Легендарный форвард сборной Аргентины Лионель Месси повторил исторический рекорд по количеству голов на чемпионатах мира по футболу.
38-летний нападающий "Интера" Майами оформил хет-трик в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Алжира, чем принес "альбиселесте" разгромную победу — 3:0.
Теперь на счету Месси 16 голов на Мундиалях — он сравнялся по этому показателю с экс-форвардом сборной Германии Мирославом Клозе.
После поединка против алжирцев Лео опередил по голам на мировых первенствах Жюста Фонтена (Франция, 13), Килиана Мбаппе (Франция, 14), Герда Мюллера (Германия, 14) и Роналдо (Бразилия, 15).
Матч против Алжира стал для Месси 200-м футболке сборной Аргентины и 27-м на ЧМ.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
1-2. Мирослав Клозе (Германия) — 16 голов (24 матча)
1-2. Лионель Месси (Аргентина) — 16 голов (27 матчей)
3. Роналдо (Бразилия) — 15 голов (19 матчей);
4-5. Герд Мюллер (Германия) — 14 голов (13 матчей);
4-5. Килиан Мбаппе (Франция) — 14 голов (15 матчей).
В другом матче стартового тура группы J встретятся сборные Австрии и Иордании. Этот поединок состоится 17 июня, в 07:00 по киевскому времени.
Во втором туре Аргентина 22 июня сыграет с Австрией, а Алжир 23 июня сразится с Иорданией.
Отметим, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.
ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.
Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.
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