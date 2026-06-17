Месси повторил исторический рекорд по голам на чемпионатах мира

Лионель Месси / © Associated Press

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Легендарный форвард сборной Аргентины Лионель Месси повторил исторический рекорд по количеству голов на чемпионатах мира по футболу.

38-летний нападающий "Интера" Майами оформил хет-трик в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Алжира, чем принес "альбиселесте" разгромную победу — 3:0.

Теперь на счету Месси 16 голов на Мундиалях — он сравнялся по этому показателю с экс-форвардом сборной Германии Мирославом Клозе.

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После поединка против алжирцев Лео опередил по голам на мировых первенствах Жюста Фонтена (Франция, 13), Килиана Мбаппе (Франция, 14), Герда Мюллера (Германия, 14) и Роналдо (Бразилия, 15).

Матч против Алжира стал для Месси 200-м футболке сборной Аргентины и 27-м на ЧМ.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира

1-2. Мирослав Клозе (Германия) — 16 голов (24 матча)

1-2. Лионель Месси (Аргентина) — 16 голов (27 матчей)

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3. Роналдо (Бразилия) — 15 голов (19 матчей);

4-5. Герд Мюллер (Германия) — 14 голов (13 матчей);

4-5. Килиан Мбаппе (Франция) — 14 голов (15 матчей).

В другом матче стартового тура группы J встретятся сборные Австрии и Иордании. Этот поединок состоится 17 июня, в 07:00 по киевскому времени.

Во втором туре Аргентина 22 июня сыграет с Австрией, а Алжир 23 июня сразится с Иорданией.

Отметим, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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