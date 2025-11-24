- Дата публикации
Месси повторил исторический рекорд Пушкаша
Лео достиг отметки 404 ассиста за карьеру.
Легендарный форвард "Интера Майами" Лионель Месси повторил абсолютный рекорд по числу результативных передач в истории футбола.
Это произошло после того, как 38-летний аргентинец забил гол и сделал три ассиста в четвертьфинальном матче плей-офф МЛС против "Цинциннати" (4:0).
Лео достиг отметки 404 ассиста за карьеру. По этому показателю он сравнялся с выдающимся венгром Ференцем Пушкашем.
Однако есть один нюанс – во времена Пушкаша статистика часто велась без документальных подтверждений, чего нельзя сказать о Месси.
Также аргентинец стал первым, кто оформил 1300 результативных действий за карьеру – 896 голов и 404 ассиста. Это тоже абсолютный рекорд футбола.
К слову, на счету португальца Криштиану Роналду 1213 результативных действий (954 гола и 259 ассистов).
"Интер Майами" в полуфинале плей-офф МЛС 29 ноября сразится с "Нью-Йорк Сити".
Напомним, в октябре этого года Месси продлил контракт с американским клубом.