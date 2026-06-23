Месси повторил уникальный голевой рекорд чемпионатов мира

Лионель Месси / © Associated Press

Реклама

Легендарный форвард сборной Аргентины Лионель Месси, который стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу, установил еще одно выдающееся достижение.

38-летний нападающий "Интера" Майами повторил уникальный рекорд по продолжительности голевой серии в истории Мундиалей.

В матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Австрии он оформил дубль, который принес "альбиселесте" победу со счетом 2:0.

Реклама

Поединок против австрийцев стал для Месси шестым подряд на Мундиалях, в котором он отличился как минимум одним голом. Месси начал результативную серию еще с матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Австралии и с тех пор забил 10 мячей.

Месси стал третьим игроком в истории, который забивал в шести матчах подряд на чемпионатах мира, повторив достижения француза Жюста Фонтена (1958) и бразильца Жаирзиньо (1970).

В стартовом туре группы J аргентинцы благодаря хет-трику Лионеля Месси разгромили Алжир (3:0), в то время как австрийцы разобрались с Иорданией (3:1).

В другом поединке 2-го тура этого квартета Алжир одержал волевую победу над Иорданией (2:1).

После второго тура Аргентина (6 очков) досрочно выиграла группу и вышла в плей-офф. Австрия и Алжир имеют по 3 балла. Иордания (0) потеряла шансы на плей-офф.

В заключительном третьем туре Аргентина встретится с Иорданией, а Алжир сразится с Австрией. Оба поединка состоятся 28 июня, в 05:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Реклама

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

Новости партнеров