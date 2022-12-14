Месси повторил "вечный" рекорд легенды сборной Германии по количеству матчей на чемпионатах мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в полуфинале чемпионата мира-2022 против Хорватии повторил рекорд выдающегося немецкого полузащитника Лотара Маттеуса по количеству матчей на Мундиалях.

Поединок с хорватами стал для семикратного обладателя "Золотого мяча" 25-м на планетарных первенствах. Столько же матчей на чемпионатах мира на счету Маттеуса.

Месси во время турнира в Катаре обошел по проведенным играм на ЧМ таких легенд футбола, как Диего Марадона (21 матч), Паоло Мальдини (23) и Мирослав Клозе (24).

The night is young but Lionel Messi ha already made history.



Не далее помните записи для мировых связей (25) по крайней мере с #GER большой Лотар Matthaus. #ARG | #FIFAWorldCup | #ARGCRO pic.twitter.com/ALlEXHZLYb — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 13, 2022

В полуфинале ЧМ-2022 аргентинцы разгромили Хорватию (3:0). Так что в финале Лео может побить "вечное" достижение Маттеуса, если примет участие в решающем поединке турнира.

Добавим, что в финале чемпионата мира Аргентина сыграет с победителем второго полуфинала, в котором будут сильнейшего определять Франция и Марокко. Этот матч состоится в среду, 14 декабря. Начало – в 21:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка доступна на нашем сайте.

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