Месси признали лучшим игроком ЧМ-2022, Мбаппе выиграл "Золотую бутсу"

Капитан сборной Аргентины Лионеля Месси признан лучшим игроком чемпионата мира-2022 по футболу.

На мировом первенстве в Катаре 35-летний форвард забил забил семь голов и отдал три результативных передачи.

В финальном поединке ЧМ против французов Лео оформил дубль, а также забил гол в решающей серии пенальти. Именно в серии послематчевых 11-метровых "альбиселесте" вырвали победу у чемпионов мира 2018 года.

В то же время отметим, что лучшим бомбардиром Мундиаля стал не Месси. "Золотую бутсу" турнира с 8 голами получил форвард французов Килиан Мбаппе.

Также свои индивидуальные награды получили лучший вратарь турнира Эмилиано Мартинес (Аргентина) и лучший молодой игрок чемпионата мира Энцо Фернандес (Аргентина).

Таким образом, Аргентина в третий раз в истории стала чемпионом мира по футболу. Ранее главный трофей "альбиселесте" добывали в 1978-м и 1986-м.

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