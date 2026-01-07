Месси признался, чем хотел бы заниматься после завершения карьеры

Лионель Месси / © Associated Press

Легендарный форвард "Интера" Майами Лионель Месси поделился своими планами после завершения карьеры.

38-летний аргентинец признался, что не видит себя в роли тренера, а вместо этого хотел бы иметь собственный футбольный клуб.

"Честно говоря, я не вижу себя тренером. Мне нравится идея быть менеджером, но, если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочел роль владельца клуба", – приводит слова Месси ole.com.ar.

По словам Месси, он хотел бы предоставлять другим молодым игрокам новые возможности.

"Возможность иметь свой собственный клуб и развивать его, начиная с самых низов и давая молодым игрокам и другим людям возможность развиваться и достигать чего-то важного. Это то, что меня больше всего привлекает", – заявил он.

Напомним, Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча" – это абсолютный рекорд в истории футбола.

В этом сезоне "Интер Майами" вместе с Месси впервые в своей истории выиграл чемпионский титул МЛС.