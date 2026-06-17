Месси прокомментировал хет-трик в матче с Алжиром и повторение рекорда по голам на ЧМ

Лионель Месси / © Associated Press

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Легендарный форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал разгромную победу своей команды над Алжиром (3:0) в первом туре группового этапа чемпионата мира-2026.

В этом поединке 38-летний нападающий "Интера" Майами оформил хет-трик, благодаря чему повторил рекорд экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира — оба теперь имеют по 16 мячей.

После завершения встречи Месси, которого признали лучшим игроком матча с Алжиром, скромно отреагировал на свое выдающееся достижение.

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"Мне нравится играть в футбол, это моя страсть с детства. Когда я в хорошей форме — я отдаю максимум. Мне очень приятно, что я прожил все, что мне суждено. То, что происходит сейчас, — как бонус. Я очень счастлив и благодарен этой прекрасной команде, я это очень ценю и наслаждаюсь этим.

Первые матчи на чемпионате мира всегда сложны, и видно, что никто не раздает подарки. Это конкурентный турнир с хорошо подготовленными сборными. Дни перед стартом чемпионата мира были сложными, и именно поэтому эмоции были такими сильными. Я благодарен своим партнерам, тренерскому штабу и делегации.

Придаю ли я значение рекорду по количеству голов на ЧМ? Честно говоря, нет. Для меня большая честь быть там (на вершине списка бомбардиров — прим.), учитывая, что значит находиться рядом с Клозе. Роналдо тоже там, но, думаю, это ничего не значит. Мбаппе тоже там — он сегодня оформил дубль.

Это просто статистика и ничего больше. Хотя возможность конкурировать со всеми ими и вызывает гордость, для меня это не имеет значения.

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Роналдо, из тех, кого я видел, был одним из величайших, и он не на первом месте — то есть все это так и остается просто статистикой", — сказал Месси.

В другом матче стартового тура группы J встретятся сборные Австрии и Иордании. Этот поединок состоится 17 июня, в 07:00 по киевскому времени.

Во втором туре Аргентина 22 июня сыграет с Австрией, а Алжир 23 июня сразится с Иорданией.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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