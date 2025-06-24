Месси против бывшей команды: сформировались первые пары плей-офф на Клубном чемпионате мира-2025

Лионель Месси / © Associated Press

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На Клубном чемпионате мира-2025 по футболу завершились матчи группового этапа в квартетах A и B, в результате чего определили первые две пары 1/8 финала.

Из группы A в плей-офф вышли бразильский "Палмейрас" и американский "Интер Майами" (по 5 очков), которые заняли первое и второе место соответственно.

В очном матче заключительного тура они сыграли вничью (2:2), оставив за бортом турнира португальский "Порту" и египетский "Аль-Ахли" (по 2 балла), которые в последнем туре также разошлись результативной ничью (4:4).

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Из группы В в плей-офф вышли французский ПСЖ и бразильский "Ботафого". В заключительном туре ПСЖ обыграл американский "Сиэтл Саундерз" (2:0), а "Ботафого" проиграл мадридскому "Атлетико" (0:1).

В итоге сразу три команды этого квартета набрали по 6 очков, но благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в следующую стадию пробились именно ПСЖ (с первого места) и "Ботафого" (со второго). "Атлетико" финишировал третьим и, как и "Сиэтл Саундерз", вылетел из турнира.

Так что в 1/8 финала Лионель Месси и его "Интер Майами" сразятся с бывшей командой аргентинца ПСЖ. Матч состоится в воскресенье, 29 июня, в 19:00 по киевскому времени.

В другой паре 1/8 финала сойдутся бразильские "Палмейрас" и "Ботафого". Поединок состоится в субботу, 28 июня, в 19:00 по киевскому времени.

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Также вы можете просмотреть все группы и турнирные таблицы Клубного чемпионата мира-2025, которые обновляются после сыгранных поединков.

Ранее сообщалось, кто уже вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира-2025.