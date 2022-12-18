Месси против Мбаппе: обнародованы стартовые составы на финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией

Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17.00 по киевскому времени.

Сборные Аргентины и Франции объявили стартовые составы на финальный матч чемпионата мира-2022, который состоится 18 декабря на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле.

Аргентина: Э. Мартинес – Акунья, Отаменди, Ромеро, Молина – Мак Аллистер, Фернандес, Де Пауль, Ди Мария – Альварес, Месси.

Запасные: Армани, Рульи, Фойт, Тальяфико, Гомес, Монтьель, Паредес, Пеццелья, Паласиос, Корреа, Алмада, Паредес, Родригес, Дибала, Лаутаро Мартинес.

Франция: Льорис – Т. Эрнандес, Упамекано, Варан, Кунде – Рабьо, Чуамени, Гризманн – Мбаппе, Жиру, Дембеле.

Запасные: Манданда, Ареола, Павар, Конате, Фофана, Дисаси, Гендузи, Муани, Верету, Салиба, Коман, Камавинга, Тюрам.

Начало игры – в 17:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина – Франция доступна на нашем сайте.

Аргентина в шестой раз в истории вышла в финал ЧМ по футболу: в 1978-м и 1986-м аргентинцы стали чемпионами, а в 1930-м, 1990-м и 2014-м уступали в финалах.

Сборная Франции также является двукратным чемпионом мира (1998, 2018). Еще однажды (2006) "трехцветные" дошли до финала, но проиграли решающий матч Италии.

Напомним, французы – действующие чемпионы мира. В финале предыдущего Мундиаля "Ле Блэ" обыграли Хорватию. Сборная Франции может стать лишь третьей командой в истории, которая защитила звание победителя ЧМ. Ранее это удавалось Италии (1934–1938) и Бразилии (1958–1962).

Читайте также:

Сетью разлетелось обращение Зеленского, которое ФИФА отказалась показать перед финалом ЧМ-2022 (видео)

Отказал даже президенту: звезда сборной Франции не собирается ехать на финал ЧМ-2022.

Радоваться рано: известный рэпер сделал безумную ставку на победу Аргентины в финале ЧМ-2022