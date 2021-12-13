Месси против Роналду, "Атлетико" - "Бавария": результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны все пары следующего этапа турнира.
В понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
Уже в первом раунде плей-офф болельщики увидят по-настоящему топовые битвы. ПСЖ Лионеля Месси сыграет с "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
В свою очередь, "Бавария" померяется силами из "Атлетико", а "Бенфика" украинца Романа Яремчука попытается выбить из турнира мадридский "Реал".
Вашему вниманию все пары 1/8 Лиги чемпионов:
"Бенфика" (Португалия) - "Реал" (Испания)
"Вильярреал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)
"Атлетико" (Испания) - "Бавария" (Германия)
"Зальцбург" (Австрия) - "Ливерпуль" (Англия)
"Интер" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды)
"Спортинг" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)
"Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция)
ПСЖ (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Согласно правилам жеребьевки, команды из одной страны, а также выступавшие в одной группе не могут сыграть друг с другом в 1/8 финала.
"Сеянные" команды проведут первый матч на выезде, ответный поединок - на своем поле.
Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные игры - 8, 9, 15 и 16 марта.
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