Месси против Роналду, "Атлетико" - "Бавария": результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны все пары следующего этапа турнира.

В понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Уже в первом раунде плей-офф болельщики увидят по-настоящему топовые битвы. ПСЖ Лионеля Месси сыграет с "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

В свою очередь, "Бавария" померяется силами из "Атлетико", а "Бенфика" украинца Романа Яремчука попытается выбить из турнира мадридский "Реал".

Вашему вниманию все пары 1/8 Лиги чемпионов:

"Бенфика" (Португалия) - "Реал" (Испания)

"Вильярреал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Атлетико" (Испания) - "Бавария" (Германия)

"Зальцбург" (Австрия) - "Ливерпуль" (Англия)

"Интер" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды)

"Спортинг" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)

"Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция)

ПСЖ (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Согласно правилам жеребьевки, команды из одной страны, а также выступавшие в одной группе не могут сыграть друг с другом в 1/8 финала.

"Сеянные" команды проведут первый матч на выезде, ответный поединок - на своем поле.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные игры - 8, 9, 15 и 16 марта.

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