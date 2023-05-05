Месси публично извинился перед ПСЖ за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию (видео)

Нападающий ПСЖ Лионель Месси попросил прощения за свою несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.

После поражения в матче чемпионата Франции с "Лорьяном" 35-летний аргентинец без разрешения клуба отправился в Саудовскую Аравию, поскольку является послом этой страны по туризму. Из-за такого поведения ПСЖ отстранил Месси на две недели от тренировок и матчей, а также лишил его зарплаты на этот период.

Позже стало известно, что французский клуб принял решение не продлевать с аргентинцем контракт.

На фоне этого скандала Месси решил записать видеообращение в Instagram. Лео заявил, что улетел в Саудовскую Аравию, поскольку думал, что на следующий день после матча против "Лорьяна" вся команда имеет выходной.

"Привет всем, хотел записать это видео после всего, что произошло. Прежде всего, хочу попросить прощения у своих одноклубников и ожидаю, что решит клуб по мне. Честно, я думал, что у нас будет выходной после игры, как это было обычно. У меня уже было организовано это путешествие в Саудовскую Аравию. Я не мог его отменить, потому что уже однажды делал это раньше", – объяснил Месси.

Leo Messi statement #Messi



“Я думаю, что мы будем играть в день за время после игры как всегда. Я должен этот организовать организованный и я должен удалить его. I had already canceled it before…”.



“Я apologize to мои teammates and I'm waiting for what the club wants to do with me”. pic.twitter.com/GBuarEgwSl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 5 мая 2023

Действующее соглашение Месси с парижским клубом истекает этим летом. В текущем сезоне на его счету 20 голов и 19 результативных передач в 37 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Месси получил официальное предложение о продолжении карьеры. Аргентинец может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира.

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