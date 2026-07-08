Месси расплакался после безумной победы Аргентины над Египтом на ЧМ-2026

Лионель Месси / © Associated Press

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Легендарный форвард сборной Аргентины Лионель Месси расплакался после драматической победы над Египтом в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Аргентинцы уступали 0:2 до 79-й минуты поединка, однако затем совершили суперкамбэк, забив три гола до конца основного времени встречи и вышли в четвертьфинал.

В первом тайме Месси не реализовал пенальти, но во второй половине противостояния забил гол и отдал результативную передачу.

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После финального свистка 39-летний нападающий подошел к трибунам с аргентинскими болельщиками и не сдержал слез.

Трогательный момент мгновенно попал в объективы телекамер и разлетелся соцсетями.

Партнеры по команде подняли Месси на руки и стали триумфально подбрасывать его вверх.

Лионель Месси / © Associated Press

Лионель Месси / © Associated Press

Лионель Месси / © Associated Press

Лионель Месси / © Associated Press

Лионель Месси / © Associated Press

Позже Месси объяснил свои слезы после победы над Египтом.

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"Правда в том, что это был момент облегчения, облегчения для нас всех. Я чувствовал сильный гнев из-за незабитого пенальти и из-за того, как я его пробил. Мне казалось, что в тот важный момент я подвел команду.

Но, к счастью, Бог снова подготовил для меня что-то особенное в конце, и я смог забить гол, который сравнял счет. Это было огромное облегчение и невероятная радость для нас, а также для болельщиков, которые снова пришли на стадион и каждый день доказывают, что значит быть аргентинцем. Они дарят нам гордость и любовь", — цитирует Месси издание ESPN.

В четвертьфинале аргентинцы сразятся со Швейцарией, которая в 1/8 финала в серии пенальти одолела Колумбию после ничьей 0:0 в основное и дополнительное время.

Матч Аргентина — Швейцария состоится в воскресенье, 12 июля. Начало поединка — в 04:00 по киевскому времени.

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Ранее сообщалось, что Месси побил исторический рекорд Марадоны на чемпионатах мира.

Также мы рассказывали, что определились все пары 1/4 финала ЧМ-2026.

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