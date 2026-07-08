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Месси расплакался после безумной победы Аргентины над Египтом на ЧМ-2026
Лионель не сдержал слез после невероятного камбэка своей команды и выхода в четвертьфинал Мундиаля.
Легендарный форвард сборной Аргентины Лионель Месси расплакался после драматической победы над Египтом в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.
Аргентинцы уступали 0:2 до 79-й минуты поединка, однако затем совершили суперкамбэк, забив три гола до конца основного времени встречи и вышли в четвертьфинал.
В первом тайме Месси не реализовал пенальти, но во второй половине противостояния забил гол и отдал результативную передачу.
После финального свистка 39-летний нападающий подошел к трибунам с аргентинскими болельщиками и не сдержал слез.
Трогательный момент мгновенно попал в объективы телекамер и разлетелся соцсетями.
Партнеры по команде подняли Месси на руки и стали триумфально подбрасывать его вверх.
Позже Месси объяснил свои слезы после победы над Египтом.
"Правда в том, что это был момент облегчения, облегчения для нас всех. Я чувствовал сильный гнев из-за незабитого пенальти и из-за того, как я его пробил. Мне казалось, что в тот важный момент я подвел команду.
Но, к счастью, Бог снова подготовил для меня что-то особенное в конце, и я смог забить гол, который сравнял счет. Это было огромное облегчение и невероятная радость для нас, а также для болельщиков, которые снова пришли на стадион и каждый день доказывают, что значит быть аргентинцем. Они дарят нам гордость и любовь", — цитирует Месси издание ESPN.
В четвертьфинале аргентинцы сразятся со Швейцарией, которая в 1/8 финала в серии пенальти одолела Колумбию после ничьей 0:0 в основное и дополнительное время.
Матч Аргентина — Швейцария состоится в воскресенье, 12 июля. Начало поединка — в 04:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Месси побил исторический рекорд Марадоны на чемпионатах мира.
Также мы рассказывали, что определились все пары 1/4 финала ЧМ-2026.