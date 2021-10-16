Месси, Роналду или Левандовски: ставки букмекеров на обладателя "Золотого мяча" -2021

Церемония вручения награды состоится 29 ноября в Париже.

В конце ноября станет известен обладатель самой престижной индивидуальной награды в футболе - "Золотой мяч". Этот почетный приз ежегодно вручает авторитетное издание France Football.

8 октября были объявлены имена 30 претендентов на награду. Букмекеры уже оценили их шансы победить в номинации.

По мнению специалистов, главным фаворитом в борьбе за награду является аргентинский форвард Лионель Месси, который летом выиграл первый трофей с национальной командой - Кубок Америки. На то, что Лео в седьмой раз станет обладателем "Золотого мяча", можно поставить с коэффициентом 1.55.

В топ-3 также входят форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски (3.30) и полузащитник "Челси" и сборной Италии Жоржиньо (6.00). На четвертом месте по котировкам букмекеров расположился французский хавбек "Челси" Н'Голо Канте (7.00), а замыкает пятерку португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду (10.00).

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.

В 2020 году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса. В 2019 году обладателем "Золотого мяча" в рекордный шестой раз стал Лионель Месси. Ближайший преследователь аргентинца - Криштиану Роналду, который выигрывал награду пять раз.

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