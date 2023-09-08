Месси роскошным голом со штрафного принес Аргентине победу на старте отбора ЧМ-2026 (видео)

Действующие чемпионы мира удачно начали путь к защите своего титула.
Сборная Аргентины обыграла команду Эквадора в матче 1-го тура квалификации на чемпионат мира-2026. Поединок в Буэнос-Айресе завершился со счетом 1:0.
Единственный гол в этой встрече на 78-й минуте забил капитан "альбиселесте" Лионель Месси. Форвард "Интера" Майами поразил ворота соперника прямым ударом со штрафного.
Обзор матча
В других матчах стартового тура южноамериканского отбора Колумбия победила Венесуэлу (1:0), а Парагвай и Перу расписали безголевую ничью (0:0).
Завершится первый тур матчами Уругвай – Чили и Бразилия – Боливия, которые состоятся в ночь на 9 сентября по киевскому времени.
Отметим, что сборная Аргентины – действующий чемпион мира по футболу. В финале Мундиаля-2022 в Катаре подопечные Лионеля Скалони в серии пенальти обыграли Францию.
Напомним, ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
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