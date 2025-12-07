ТСН в социальных сетях

Месси сделал два ассиста и выиграл с "Интером" Майами исторический чемпионский титул МЛС

В финале клуб Дэвида Бекхэма обыграл команду, за которую выступает Томас Мюллер.

Максим Приходько
Лионель Месси, "Интер Майами"

Лионель Месси, "Интер Майами" / © Associated Press

"Интер Майами" завоевал чемпионский титул МЛС-2025. В финале подопечные Хавьера Маскерано победили канадский "Ванкувер Уайткэпс" (3:1), за который выступает знаменитый немецкий форвард Томас Мюллер.

Уже на 8-й минуте встречи майамцы открыли счет – мяч в свои ворота срезал Эдьер Окампо.

На 60-й минуте канадский клуб отыгрался благодаря точному удару Али Ахмеда.

Однако затем клуб, совладельцем которого является легендарный Дэвид Бекхэм, забил еще дважды – на 71-й минуте отличился Родриго Де Пауль, а на 90+6-й Тадео Альенде. Две результативные передачи сделал Лионель Месси.

Месси провел на поле весь матч. Мюллер отыграл весь поединок за "Ванкувер Уайткэпс".

"Интер" Майами впервые в истории стал чемпионом МЛС. До сих пор команда никогда не выигрывала этот титул.

Напомним, в октябре этого года Месси продлил контракт с "Интером" Майами.

