- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 163
- Время на прочтение
- 1 мин
Месси сделал два ассиста и выиграл с "Интером" Майами исторический чемпионский титул МЛС
В финале клуб Дэвида Бекхэма обыграл команду, за которую выступает Томас Мюллер.
"Интер Майами" завоевал чемпионский титул МЛС-2025. В финале подопечные Хавьера Маскерано победили канадский "Ванкувер Уайткэпс" (3:1), за который выступает знаменитый немецкий форвард Томас Мюллер.
Уже на 8-й минуте встречи майамцы открыли счет – мяч в свои ворота срезал Эдьер Окампо.
На 60-й минуте канадский клуб отыгрался благодаря точному удару Али Ахмеда.
Однако затем клуб, совладельцем которого является легендарный Дэвид Бекхэм, забил еще дважды – на 71-й минуте отличился Родриго Де Пауль, а на 90+6-й Тадео Альенде. Две результативные передачи сделал Лионель Месси.
Месси провел на поле весь матч. Мюллер отыграл весь поединок за "Ванкувер Уайткэпс".
"Интер" Майами впервые в истории стал чемпионом МЛС. До сих пор команда никогда не выигрывала этот титул.
Напомним, в октябре этого года Месси продлил контракт с "Интером" Майами.