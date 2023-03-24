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Месси шикарным голом со штрафного в матче за сборную Аргентины повторил достижение Роналду (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Месси шикарным голом со штрафного в матче за сборную Аргентины повторил достижение Роналду (видео)

Фото: Associated Press

Лионель забил 800-й мяч в своей карьере.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси отличился 800-м голом в своей карьере. Это произошло в товарищеском матче "альбиселесте" с Панамой.

За минуту до конца основного времени игры команда Лионеля Скалони получила право на штрафной удар. К мячу подошел Месси и по красивой траектории отправил мяч в сетку ворот соперника.

Этот гол стал юбилейным, 800-м в профессиональной карьере Месси. На счету 35-летнего аргентинца 701 забитый мяч на клубном уровне и 99 – за национальную команду. Он лучший бомбардир в истории сборной Аргентины.

Месси стал лишь вторым футболистом в истории после португальца Криштиану Роналду, который преодолел отметку в 800 голов на профессиональном уровне.

Ранее сообщалось, что Роналду побил мировой рекорд по количеству поединков за сборную. Криштиану оформил дубль в матче 1-го тура отбора на Евро-2024 против Лихтенштейна. Теперь на его счету 120 голов за сборную Португалии, а всего 830 мячей в карьере.

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Дата публикации
Просмотры
818
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