Месси шикарным голом со штрафного в матче за сборную Аргентины повторил достижение Роналду (видео)

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси отличился 800-м голом в своей карьере. Это произошло в товарищеском матче "альбиселесте" с Панамой.

За минуту до конца основного времени игры команда Лионеля Скалони получила право на штрафной удар. К мячу подошел Месси и по красивой траектории отправил мяч в сетку ворот соперника.

#ARG 2 — 0 #PAN | 43 ST | Leo la soltó y la gente lo gritó, de tant intentar fer-se realitat.



Mirá el partido EN VIVO en https://t.co/fnEKkuadQ9 #SomosMundiales pic.twitter.com/nPKpl0drjZ Опубликовано в Televisión Pública (@TV_Publica) 24 марта 2023

Этот гол стал юбилейным, 800-м в профессиональной карьере Месси. На счету 35-летнего аргентинца 701 забитый мяч на клубном уровне и 99 – за национальную команду. Он лучший бомбардир в истории сборной Аргентины.

Месси стал лишь вторым футболистом в истории после португальца Криштиану Роналду, который преодолел отметку в 800 голов на профессиональном уровне.





Лео Месси: 800 результатов для club and country pic.twitter.com/PFujVS76k1 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) March 24, 2023

Ранее сообщалось, что Роналду побил мировой рекорд по количеству поединков за сборную. Криштиану оформил дубль в матче 1-го тура отбора на Евро-2024 против Лихтенштейна. Теперь на его счету 120 голов за сборную Португалии, а всего 830 мячей в карьере.

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