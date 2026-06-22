Лионель Месси / © Associated Press

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Легендарный форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу.

В матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Австрии 38-летний нападающий "Интера" Майами открыл счет на 38-й минуте встречи — в центре штрафной площадки ударом в касание в ближний угол замкнул прострел Факундо Медины с левого фланга.

Это 17-й гол Месси на Мундиалях. Он побил рекорд экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе, которого догнал в предыдущем матче, оформив хет-трик в ворота Алжира.

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Отметим, что до этого Месси не реализовал пенальти на 9-й минуте поединка против Австрии, не попав в ворота.

После первого тайма аргентинцы побеждают австрийцев со счетом 1:0.

В первом туре группового этапа аргентинцы благодаря хет-трику Лионеля Месси разгромили Алжир (3:0), в то время как австрийцы разобрались с Иорданией (3:1).

Другой поединок 2-го тура группы J между командами Иордании и Алжира состоится во вторник, 23 июня, в 06:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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