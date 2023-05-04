"Месси – сын шл*хи": фанаты ПСЖ устроили массовую акцию протеста возле клубного офиса (видео)

Ультрас французского ПСЖ провели масштабную акцию протеста возле офиса клуба.

Как сообщает RMC Sport, активные поклонники парижан из фанатской группировки Collectif Ultras Paris (CUP) собрались, чтобы выразить свое возмущение действиями руководства и отдельных игроков ПСЖ.

В частности, болельщики требовали отставки президента клуба Нассера Аль-Хелаифи.

"Во главе корабля нет капитана. Нам нужен президент, который больше вовлечен в жизнь клуба, который будет соглашаться общаться с нами, когда мы просим об этом. Футболисты позорят нас весь год", – сказал глава CUP Ромен Мабиль.

Также фанаты скандировали оскорбления в адрес звездных игроков парижской команды, призвав покинуть клуб Лионеля Месси, Неймара и Марко Верратти. Среди прочего представители ультрас выкрикивали "Месси – сын шл*хи".

ÚLTIMA HORA | Los Ultras del @PSG_Inside cantan contra Messi en las puertas del club



"Messi, fill de p*t*"



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#PartidazoCOPE pic.twitter.com/15ggD00RKX — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 3, 2023

Кроме того, болельщики также устроили акцию протеста перед домом нападающего клуба Неймара. Они скандировали призывы к уходу бразильца из ПСЖ.

PSG фанатов вдоль Неймарского дома pic.twitter.com/wXgIOBNM6M — ParisienTimes (@parisientimes) May 3, 2023

На официальном сайте парижан уже отреагировали на такие акции протеста фанатов, назвав их "неприемлемыми" и "позорными".

"ПСЖ максимально строго осуждает неприемлемые и оскорбительные действия малой группы лиц, которые произошли в среду. Какой бы ни была разница во взглядах, ничто не оправдывает таких поступков. Клуб полностью поддерживает своих игроков, персонал и всех, на кого было направлено такое позорное поведение", – говорится в заявлении парижского клуба.

За пять туров до конца ПСЖ лидирует в чемпионате Франции, на 5 очков опережая "Марсель" украинца Руслана Малиновского. Однако нынешний сезон точно нельзя назвать удачным для парижан, ведь команда Кристофа Гальтье вылетела из Кубка страны и Лиги чемпионов.

Напомним, ранее ПСЖ отстранил Месси на две недели с лишением зарплаты из-за несогласованной поездки в Саудовскую Аравию. Позже стало известно, что французский клуб принял решение не продлевать с аргентинцем контракт, который истекает летом 2023 года.

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