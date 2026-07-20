Месси требовал удалить звезду сборной Испании в финале ЧМ-2026: что стало причиной

Лионель Месси и Марк Кукурелья / © Associated Press

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Легендарный форвард сборной Аргентины Лионель Месси во время финального матча чемпионата мира-2026 против Испании требовал удалить с поля защитника "Фурии Рохи" Марка Кукурелью.

Инцидент произошел в компенсированное ко второму тайму время. Кукурелья подошел к Месси, чтобы поговорить, и на мгновение прикрыл рот рукой.

Лео сразу же сообщил об этом арбитру, призвав его показать Кукурелье красную карточку, ведь по новому "правилу Винисиуса" запрещается прикрывать рот рукой — за такое нарушение наказывают удалением.

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Однако главный рефери матча словенец Славко Винчич отказал Месси в просьбе удалить Кукурелью с поля.

Напомним, Испания в экстра-таймах дожала Аргентину (1:0), которая после 90+3-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Энцо Фернандеса. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Испания во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу. Впервые это произошло в 2010 году — тогда "Фурия Роха" в экстра-таймах одолела Нидерланды (1:0) и завоевала "золото" Мундиаля.

Бронзовые медали ЧМ-2026 завоевала Англия, которая в сверхголевом матче за третье место одолела Францию (6:4).

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Ранее сообщалось, что Месси расплакался после поражения в финале ЧМ-2026.

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