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Месси установил рекорд по продолжительности голевой серии на чемпионатах мира
Лионель Месси — первый игрок в истории, который забил в 7 матчах ЧМ подряд.
Легендарный форвард сборной Аргентины Лионель Месси, который недавно стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу, установил еще один феноменальный рекорд.
39-летнему нападающему "Интера" Майами покорился рекорд по продолжительности голевой серии в истории Мундиалей.
Это произошло после того, как Месси в заключительном третьем туре группового этапа ЧМ-2026 забил прямым ударом со штрафного в ворота Иордании (3:1).
Таким образом, Лионель стал первым игроком в истории, который забил в 7 матчах ЧМ подряд. Началась его голевая серия с поединка 1/8 финала ЧМ-2022 против Австралии (2:1).
По продолжительности голевой серии на чемпионатах мира Месси превзошел француза Жюста Фонтена (1958) и бразильца Жаирзиньо (1970), которые забивали в шести матчах подряд на Мундиалях.
На текущем чемпионате мира в активе Месси уже шесть голов, он единолично возглавляет гонку бомбардиров. Всего на Мундиалях он забил 19 мячей — это абсолютный рекорд.
Отметим, что сборная Аргентины (9 очков) выиграла группу J, обойдя Австрию (4 балла), Алжир (4 пункта) и Иорданию (0). В 1/16 финала "альбиселесте" сразятся с одной из главных сенсаций турнира, командой Кабо-Верде.
Матч Аргентина — Кабо-Верде состоится в субботу, 4 июля, начало — в 01:00 по киевскому времени.
Победитель пары Аргентина — Кабо-Верде в 1/8 финала сыграет с триумфатором противостояния Австралия — Египет.
Напомним, сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале Мундиаля-2022 подопечные Лионеля Скалони в серии пенальти обыграли Францию.