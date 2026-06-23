Месси в историческом матче установил антирекорд чемпионатов мира

Лионель Месси / © Associated Press

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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил антирекорд чемпионатов мира по футболу.

На 9-й минуте матча второго тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Австрии 38-летний форвард не реализовал пенальти, не попав в ворота.

Таким образом, Лионель стал игроком с самым большим количеством незабитых пенальти на Мундиалях.

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Теперь на счету Месси три нереализованных пенальти на чемпионатах мира без учета послематчевых серий — он также не забивал с 11-метровой отметки в ворота Исландии на ЧМ-2018 и в матче с Польшей на ЧМ-2022.

Лео стал единоличным лидером по этому показателю, обойдя ганца Асамоа Гьяна, который не забил пенальти против Чехии на ЧМ-2006 и Уругвая на ЧМ-2010.

Отметим, что у Месси также наибольшее количество выполненных пенальти — 7.

После незабитого пенальти Лионель в матче с австрийцами сделал дубль с игры и с 18 голами стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира — он опередил экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе (16 мячей), которого догнал в предыдущем матче, оформив хет-трик в ворота Алжира.

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Также лидер "альбиселесте" повторил рекорд по продолжительности голевой серии в истории Мундиалей — он забивал в каждом из шести последних матчей на ЧМ.

Дубль Месси принес сборной Аргентины победу над Австрией со счетом 2:0.

В другом поединке 2-го тура этого квартета Алжир одержал волевую победу над Иорданией (2:1).

После второго тура Аргентина (6 очков) досрочно выиграла группу и вышла в плей-офф. Австрия и Алжир имеют по 3 балла. Иордания (0) потеряла шансы на плей-офф.

В заключительном третьем туре Аргентина встретится с Иорданией, а Алжир сразится с Австрией. Оба поединка состоятся 28 июня, в 05:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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