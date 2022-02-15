Месси - в старте, Лунин - в запасе: ПСЖ и "Реал" назвали составы на суперматч Лиги чемпионов

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
Парижский ПСЖ и мадридский "Реал" объявили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 15 февраля, на стадионе "Парк де Пренс" в столице Франции.
Отметим, что украинский вратарь "сливочных" Андрей Лунин начнет игру на скамейке запасных.
В свою очередь, звездные Лео Месси и Килиан Мбаппе выйдут у парижан с первых минут, а вот Неймар несколько неожиданно остался в запасе.
ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш – Паредес, Данилу, Верратти – Мбаппе, Месси, Ди Мария
Запасные: Навас, Икарди, Неймар, Дагба, Вейналдум, Кюрзава, Эррера, Диалло, Дракслер, Керер, Гуйе, Симонс
Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Асенсио, Бензема, Винисиус
Запасные: Лунин, Начо, Азар, Марсело, Вальверде, Йович, Васкес, Бейл, Себальос, Родриго, Иско, Камавинга
Начало встречи французского и испанского грандов - в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляция игры доступна на MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию матча со всеми голами и лучшими моментами.
- На групповом этапе Лиги чемпионов "Реал" занял первое место в группе с "Интером", "Шерифом" и "Шахтером". ПСЖ финишировал вторым в квартете с "Манчестер Сити", "Брюгге" и "Лейпцигом".
- В настоящее время "сливочные" возглавляют испанскую Ла Лигу, а парижане уверенно лидируют в Чемпионате Франции.
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