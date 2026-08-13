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Месси впервые сыграл после смерти отца — стадион трогательно поддержал аргентинца
Лео вернулся на поле после болезненной потери в семье.
Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси вернулся к выступлениям за "Интер Майами" после смерти отца.
В ночь на 13 августа 39-летний аргентинец принял участие в домашнем поединке третьего тура группового этапа Кубка лег против мексиканского "Леона", который завершился поражением американской команды со счетом 2:3.
Лео начал встречу на скамейке для запасных, но появился на поле во втором тайме.
Болельщики встретили Месси громкими овациями, трогательно поддержав его после болезненной потери в семье.
Во втором тайме Месси трижды пробил по воротам соперника, но не отличился результативными действиями.
Хорхе Месси, отец Лионеля Месси, умер в возрасте 68 лет после продолжительной болезни вечером 7 августа в одной из клиник аргентинского Росарио, где проходил лечение.
В последние месяцы состояние здоровья отца капитана сборной Аргентины ухудшилось, из-за чего он не смог сопровождать семью на матчах чемпионата мира-2026.
Лионель после Мундиаля проводил время с отцом, прежде чем вернуться в "Интер Майами". Аргентинец со слезами на глазах отпраздновал несколько голов на ЧМ, а журналистам объяснял, что его слезы связаны не с футболом, а с тяжелой ситуацией в семье, но не раскрывал подробностей.
В июне семья Месси сообщала, что Хорхе находится под наблюдением врачей и проходит реабилитацию. Точный диагноз родственники не раскрывали.
Ранее сообщалось, что Роналду публично поддержал Месси после смерти отца.
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