Месси вызвали в сборную Аргентины на прощальный матч: когда и с кем сыграют

Лионель Месси / © Associated Press

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Легендарный форвард "Интера Майами" Лионель Месси, который в конце августа объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, получил вызов в национальную команду на свой прощальный матч.

Об этом сообщила пресс-служба "альбиселесте".

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Последний в карьере 39-летнего Месси поединок за сборную Аргентины состоится 6 октября. В этот день аргентинцы сыграют товарищеский поединок с Бенином в Буэнос-Айресе.

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Перед этим аргентинцы также проведут спарринги с Боливией и Буркина-Фасо. Но отмечается, что Месси присоединится к команде именно на игру с Бенином.

"Мы хотим объявить, что после обсуждения с тренером национальной сборной Лионелем Скалони решили пригласить лучшего игрока мира, икону нашей национальной команды, нашего капитана Лионеля Месси, чтобы он получил заслуженное прощание 6 октября здесь, в Аргентине.

Кроме того, после того, как Лионель принял предложение, приглашаем всех игроков, которые играли вместе с ним на ЧМ-2022 в Катаре, присоединиться к нему вместе с семьями на незабываемый матч для всех аргентинцев, которые поддерживают национальную сборную, следя за "последним танцем" лучшего игрока мира", — сказал президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапия.

Месси провел 207 матчей за сборную Аргентины, в которых забил 125 голов и сделал 68 ассистов.

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В составе национальной команды он выиграл чемпионат мира-2022, дважды стал победителем Кубка Америки (2021, 2024), был финалистом Мундиалей 2014 и 2026 годов.

Ранее сообщалось, что Месси опубликовал трогательный пост после поражения в финале ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что в возрасте 68 лет умер отец Лионеля Месси.

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