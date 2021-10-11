Месси забил курьезный гол в отборе ЧМ-2022 и ворвался в топ-5 бомбардиров в истории сборных (видео)

Месси забил курьезный гол в отборе ЧМ-2022 и ворвался в топ-5 бомбардиров в истории сборных (видео)

Аргентинский форвард обновил рекорд Южной Америки.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси отметился необычным голом за сборную Аргентины в матче квалификации на Чемпионат мира 2022 года против команды Уругвая.

34-летний форвард открыл счет на 38-й минуте. Гол получился по-настоящему курьезным. Лео черпачком забросил мяч в штрафную соперников, а его партнер по команде Николас Гонсалес дезориентировал голкипера, после чего игровой снаряд оказался в сетке ворот.

Messi got bored of scoring goals so decided to score with assists instead pic.twitter.com/xfojaTAXP0 — dani (@ Danibarca23) October 11, 2021

Этот гол стал для Месси 80-м в футболке сборной Аргентины. Это рекордный показатель в истории южноамериканских сборных. Также Лео вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории национальных команд.

Топ-5 бомбардиров в истории национальных сборных

1. Криштиану Роналду (Португалия) - 112 голов (181 матч)

2. Али Даеи (Иран) - 109 (149 матчей)

3. Мохтар Дахар (Малайзия) - 89 (142 матча)

4. Ференц Пушкаш (Венгрия) - 84 (85 матчей)

5. Лионель Месси (Аргентина) - 80 (155 матчей)

* жирным выделены игроки, которые еще не закончили карьеру в сборной

Сборная Аргентины с 22 очками после 10 поединков находится на втором месте в отборе на Чемпионат мира-2022, уступая лишь Бразилии. Следующий матч "альбиселесте" сыграют 15 октября против Перу.

Летом Месси завоевал первый трофей со сборной Аргентины, обыграв бразильцев в финале Кубка Америки.

Читайте также:

После победы со сборной Месси прямо на поле позвонил жене: видео их эмоционального разговора стало вирусным в Сети

История, которая растрогает: Месси записал видео для 100-летнего фаната , который отмечает все его голы в тетради

, который отмечает все его голы в тетради Чуть не оторвали ногу: Месси чудом избежал серьезной травмы после зверского фола соперника (видео)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку