Месси забил в дебютном матче в МЛС и помог "Интеру" Майами прервать серию без побед (видео)

Аргентинец отличился своим уже 11-м голом за американский клуб.

Звездный форвард "Интера" Майами Лионель Месси провел свой дебютный поединок в МЛС. В рамках регулярного чемпионата аргентинец помог своей команде обыграть "Нью-Йорк Ред Буллз" со счетом 0:2 .

Первую игру в этом турнире 36-летний нападающий начал на скамейке для запасных. На 60-й минуте он вышел на поле при счете 0:1 в пользу майамцев.

За минуту до конца основного времени Лео забил свой дебютный гол в МЛС. Из пределов вратарского аргентинец поразил пустые ворота после передачи одноклубника с правого фланга.

For his first regular season goal for the club



Cremaschi ▶️ Messi! #RBNYvMIA | 0-2 pic.twitter.com/jyzfCqMKwQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 27, 2023

Этот гол стал для Месси уже 11-м в 9 матчах за американскую команду. Также на его счету 3 ассиста.

Украинский защитник "Интера Майами" Сергей Кривцов не попал в заявку на этот матч.

Обзор матча

Таким образом, "Интер" Майами наконец-то прервал 11-матчевую безвыигрышную серию в МЛС и покинул последнюю строчку турнирной таблицы своего дивизиона.

В следующем туре МЛС команда Месси и Кривцова 31 августа встретится с "Нэшвиллом".

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